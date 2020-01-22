Зеленський в Давосі зустрінеться з керівництвом МВФ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України проведе переговори з представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій

Президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрінеться директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, у зустрічі Зеленського з керівництвом МВФ братиме участь міністр фінансів Оксана Маркарова, яка сьогодні вирушає до Давосу.

"Оксана Маркарова братиме участь у зустрічах президента України Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, з очільниками компаній SOCAR і Cargill, а також у засіданні Національної інвестиційної ради", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський візьме участь щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Зеленський має виступити на форумі та зустрітись з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд заблокував ухвалення нової програми з Україною на 5,5 млрд доларів до виконання Україною "попередніх умов", серед яких, зокрема, закон, який ускладнить повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському.