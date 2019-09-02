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Новий уряд планує завершити програму роботи з МВФ 

Новини » Політика    02.09.2019 - 23:55
Новий уряд планує завершити програму роботи з МВФ 
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Уряд націлений на те, щоб Україна змогла "жити без кредиторів"

Новий Кабінет міністрів буде працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) стала останньою. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Свобода слова".

Міністр заявила, що програма стане довшою за попередні, однак, ймовірно, буде останньою.

"Ми працюємо з МВФ. У нас є формальні місії, які приїжджають обговорити програму чи її перегляди. Це те, чого ми очікуємо зараз, щоб обговорити цю програму. Вона буде новою і трішки довшою. Я дуже сподіваюсь, ми її називаємо останньою програмою. Адже за попередні всі роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми", - сказала Маркарова.

Також вона додала, що задача України "випуститись з програми", як це вдалося раніше іншим європейським країнам.

"Виконати програму таким чином, щоб економіка знаходилась на тому етапі розвитку, коли нам буде не потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", - заявила Маркарова.

Раніше повідомлялося, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ очікується 10 вересня.

Нагадаємо ,президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

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Новини України МВФОксана Маркарова
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