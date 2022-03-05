З Маріуполя та Волновахи евакуюють мирних жителів: що відомо

На десятий день війни Росії проти України сторони домовилися почати організовану евакуацію мирних жителів з Маріуполя і Волновахи Донецької області. Російські війська протягом останніх днів з боями щільно підійшли до міст, фактично влаштувавши там гуманітарну катастрофу.

РБК-Україна стежить за тим, як влада проводить евакуацію з гарячих точок.

З Волновахи таки вдалося евакуювати близько 400 осіб

Як заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні близько 400 осіб. Це ті, хто ще напередодні зміг дістатися населеного пункту, біля якого зупинилася евакуаційна колона.

Сьогоднішню евакуацію з самого міста призупинено через російські обстріли.

Російскі війська обстріляли Волноваху, евакуації поки що не буде

Як заявила віце-прем'єр Ірина Верещук, об 11:45 російські війська розпочали обстріл Волновахи із важкого озброєння, незважаючи на домовленість про створення гуманітарних коридорів.

"Росія порушила всі домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста", - зазначила вона.

Крім того, за її словами, у напрямку Маріуполь - Запоріжжя ведуться бої, які унеможливлюють рух колони з евакуйованим населенням.

Евакуація з Маріуполя переноситься

Запланована на 5 березня евакуація з Маріуполя переноситься, наразі невідомо, на який термін. Причина - російська сторона порушила домовленості про режим тиші.

Маріупольців закликають розійтися і прямувати до місць укриття. Інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом. Жителів міста інформуватимуть поліцейські за допомогою гучномовців

Зеленський закликає чоловіків залишитися в Маріуполі та Волновасі

На думку президента України, ті, хто може захищати Маріуполь та Волноваху, не повинні залишати міста гуманітарними коридорами. Зеленський стверджує, що вони мають лишитися.

"Гуманітарні коридори повинні працювати сьогодні - Маріуполь та Волноваха, щоб врятувати людей, особливо жінок, дітей та людей старшого віку... Повинні мати можливість вийти, хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, мають продовжувати боротьбу. Повинні, бо якщо всі підуть, то чиїм буде це місто?", - заявив він.

Увага! За маршрутом евакуації ще точаться бої

Станом на 11:00 одержано підтвердження режиму тиші лише в межах Донецької області. На Запоріжжі ще йдуть бої, українська сторона домовляється з росіянами про безпеку для біженців.

Звернення віце-прем'єра Ірини Верещук

Гуманітарні коридори відкриваються 5 березня

Українська сторона підтвердила, що евакуація з Маріуполя та Волновахи розпочнеться 5 березня. Для гуманітарних коридорів виділяють чіткий часовий проміжок, протягом якого буде забезпечений режим тиші.

Евакуюватись зможуть усі охочі

Як заявила омбудсмен Людмила Денісова, у наступні дні відбудуться ще кілька етапів евакуації. Виїхати зможуть усі охочі.

Маріуполь

Мирні жителі зможуть покинути Маріуполь з 11:00 за київським часом і попередньо до 16:00, поки діятиме режим тиші.

Маршрут

Гуманітарний коридор діятиме за маршрутом Маріуполь - Микільське - Розівка - Пологи - Оріхов - Запоріжжя. Відхилятися від нього заборонено. Планується вивезти близько 200 000 осіб.

Місця збору

Евакуація автобусами відбуватиметься з трьох локацій:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (пр.Металургів, 193).

Чи можна на особистому авто?

Жителі міста зможуть виїхати "зеленим" коридором і на особистих автомобілях. При цьому місцева влада просить сприяти евакуації, тобто за наявності місць брати пасажирів і максимально заповнювати транспорт.

Скільки триватиме евакуація?

Передбачається, що евакуація з Маріуполя триватиме протягом декількох днів. Більш точних даних поки немає.

Волноваха

Маршрут

Евакуація буде проводитися за наступним маршрутом: Волноваха - Валер'янівка - Новоандріївка - Кирилівка - Вугледар - Покровськ - Запоріжжя. Планується евакуювати понад 15 000 осіб.

Точка збору

Автобуси забиратимуть мирних жителів з центральної площі Волновахи.

Хто гарантує режим тиші?

Як заявила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, забезпечення режиму тиші гарантує Червоний Хрест. Гуманітарна організація очолюватиме колони, які рухатимуться за вищевказаними маршрутами.