Україна підтвердила відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя та Волновахи
Сьогодні з 09:00 за київським часом відкриваються гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи Донецької області. За ними з постраждалих міст будуть евакуювати мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Повідомляється, що інформацію про гуманітарні коридори для евакуації підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Оновлено від 09:20
Відкриття гуманітарних коридорів підтверджує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"До уваги жителів Волновахи та Маріуполя. Щодо евакуації. Наразі є підтвердження режиму тиші з 09:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації", - зазначив він.
Він також закликає довіряти лише офіційній інформації, яку розміщує Донецька обласна військова адміністрація.
Нагадаємо, як раніше заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, на час роботи гуманітарного коридору діятиме режим тиші у місті. Передбачається, що це дозволить розпочати відновлення критичної інфраструктури - світло, вода та мобільний зв'язок.
Крім того, буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої потреби.
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