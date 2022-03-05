Україна підтвердила відкриття гуманітарних коридорів з Маріуполя та Волновахи

Фото: мирні жителі сьогодні можуть евакуюватись їх Маріуполя та Волновахи (GettyImages)

Сьогодні з 09:00 за київським часом відкриваються гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи Донецької області. За ними з постраждалих міст будуть евакуювати мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що інформацію про гуманітарні коридори для евакуації підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Оновлено від 09:20 Відкриття гуманітарних коридорів підтверджує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. "До уваги жителів Волновахи та Маріуполя. Щодо евакуації. Наразі є підтвердження режиму тиші з 09:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації", - зазначив він. Він також закликає довіряти лише офіційній інформації, яку розміщує Донецька обласна військова адміністрація.