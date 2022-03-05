У Маріуполі починається евакуація населення: точний час і маршрут

У суботу, 5 березня, в Маріуполі буде встановлено режим "тиші" з 9:00 до 16:00. У зв'язку з цим жителів міста почнуть евакуювати з 11:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради .

В якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь - Микільське - Розівка - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

Евакуація мирних жителів відбуватиметься з трьох локацій муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);

Драматичний театр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (пр.Металургів, 193).

Також жителі міста зможуть виїхати на особистому транспорті в період "тиші", слідуючи маршруту гуманітарного коридору.

"Величезне прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення - беріть з собою людей, заповнюйте максимально транспорт", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

При цьому він підкреслив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору Категорично забороняється.

Бойченко додав, що евакуація жителів Маріуполя буде проходити в кілька етапів протягом декількох днів.