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З Маріуполя вже виїхали 2 тисячі легкових машин

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Маріуполь, Вівторок 15 березня 2022 14:49
З Маріуполя вже виїхали 2 тисячі легкових машин Евакуація з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

З міста Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автомобілів. Зазначається, що ще стільки ж стоять на виїзді із міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

У міській раді розповіли про ситуацію з евакуацією місцевого населення у безпечні місця станом на 15 березня, 14:00.

"З Маріуполя виїхали 2 тисячі машин. Люди прямують за маршрутом Маріуполь – Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Запоріжжі на вулиці Рекордна, 41 (приміщення цирку) вони зможуть отримати необхідну допомогу. Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Крім того, ще 2 тисячі автомобілів стоять на виїзді із міста.

Також зазначається, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Однак, якщо не встигаєте, то потрібно знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську або у Токмаці.

Раніше ми повідомляли, що Верещук розповіла, що людям, які евакуювались із Маріуполя, надається допомога.

Також ми писали, що у Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку.

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