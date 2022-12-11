ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Мариуполе так и не начат отопительный сезон, - мэр

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 11 декабря 2022 04:48
В оккупированном Мариуполе так и не начат отопительный сезон, - мэр Фото: В оккупированном Мариуполе так и не начат отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты не смогли подготовиться к отопительному сезону в Мариуполе. Коммунальные службы в городе не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мариупольского городского головы Вадима Бойченко в эфире телемарафона.

"Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: "SOS! Мы замерзаем". Вся российская пропаганда разбилась о зиму, которая пришла на территорию Украины", - отметил мэр.

Бойченко подчеркнул, что обеспечить жизнедеятельность Мариуполя и оккупированных территорий могут только украинские власти. Российские захватчики ни на что не способны. Единственное, что враг сейчас делает, - раздает местным жителям обогреватели.

"Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, нужном для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не обеспечили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще хоть какое-то жилье в Мариуполе", - добавил городской голова.

Напомним, 5 декабря под Мариуполем произошли взрывы газа в двух домах.

Жители возмущаются из-за большого количества проблем с отоплением города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители