В оккупированном Мариуполе так и не начат отопительный сезон, - мэр

"Отопительный сезон в Мариуполе так и не начат. Люди сидят в холоде, замерзают, и мы видим надписи и на подъездах, и на квартирах: "SOS! Мы замерзаем". Вся российская пропаганда разбилась о зиму, которая пришла на территорию Украины", - отметил мэр.

Бойченко подчеркнул, что обеспечить жизнедеятельность Мариуполя и оккупированных территорий могут только украинские власти. Российские захватчики ни на что не способны. Единственное, что враг сейчас делает, - раздает местным жителям обогреватели.

"Люди выстраиваются в километровые очереди, дерутся за эти обогреватели, проходят эту унизительную процедуру. Но самое страшное: чтобы включить обогреватель в розетку, нужно, чтобы было электричество. А электричества в объеме, нужном для прохождения отопительного сезона, тоже нет. Они и этот инструмент жизнедеятельности не обеспечили. И, соответственно, мы видим десятки пожаров, которые уничтожают еще хоть какое-то жилье в Мариуполе", - добавил городской голова.