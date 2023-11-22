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В Мариуполе утром прогремели взрывы

Фото: в Мариуполе 22 ноября раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощные взрывы в Мариуполе прогремели утром в среду, 22 ноября. Причины их пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Восточный. Громко. Детали выясняем", - написал он.

Напомним, что Мариуполь был оккупирован российскими захватчиками в мае 2022 года. С начала полномасштабной войны город стал главной целью для россиян.

Перед полной оккупацией российская армия непрестанно уничтожала город, сбрасывая авиабомбы. Главным местом сопротивления украинских защитников стала "Азовсталь". На заводе до последних дней находились бойцы и гражданские. По приказу украинского командования, украинские защитники сдались в плен, чтобы сохранить жизнь.

Россияне строят новую логистику в Мариуполе

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

Кроме того, как ранее рассказывал Андрющенко, российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком, а также углубляют порт.

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