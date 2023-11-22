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У Маріуполі зранку пролунали вибухи

Фото: у Маріуполі 22 листопада пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи у Маріуполі пролунали зранку у середу, 22 листопада. Причини їх поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Маріуполь. Східний. Гучно. Деталі з'ясовуємо", - написав він.

Нагадаємо, що Маріуполь був захоплений російськими загарбниками у травні 2022 року. Від початку повномасштабної війни місто стало головною метою для росіян.

Перед повною окупацією російська армія безперестанно знищувала місто, скидаючи авіабомби. Головним місцем опору українських захисників стала "Азовсталь". На заводі до останніх днів перебували бійці та цивільні. За наказом українського командування, українські захисники здалися у полон, щоб зберегти життя.

Росіяни будують нову логістику у Маріуполі

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.

Крім того, як раніше розповідав Андрющенко, російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком, а також поглиблюють порт.

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