В Мариуполе студентов вынудили сдать кровь для российских военных, - Андрющенко

По его словам, студенты были вынуждены отдать кровь, иначе их ожидали бы "негативные последствия". Кроме того, в Мариуполе, а также в селениях Мангуши и Никольском проходили пропагандистские "уроки мужества", на которых учителя, сотрудничающие с вооруженными формированиями так называемой "ДНР", рассказывали подросткам о "героизме" боевиков.

Андрющенко также отметил, что эти учителя работают без оплаты в течение двух месяцев с обещаниями выплаты заработной платы только в апреле. Он отметил, что это свидетельствует о том, что "институция пропаганды" под видом образования продолжает действовать непрерывно, используя даже несправедливое положение учителей.