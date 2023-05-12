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В Мариуполе увеличиваются кладбища. Это может свидетельствовать о росте смертности, - мэрия

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Мариуполь, Пятница 12 мая 2023 17:22
В Мариуполе увеличиваются кладбища. Это может свидетельствовать о росте смертности, - мэрия Фото: в Мариуполе зафиксировано повышение уровня смертности (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Мариуполе зафиксировано повышение смертности. На Старокрымском кладбище был замечен большой сектор свежих захоронений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

По данным горсовета, в секторе №21 заметно увеличилось количество новых могил. Это может свидетельствовать о росте смертности.

"Ведь в Мариуполе падает уровень медицинской помощи. Отсутствие специалистов и современного оборудования приводит к тому, что люди не получают необходимого лечения, квалифицированной помощи. Это то, что принесли в наш мирный город россияне - смерть, боль и горе", - добавили в совете.

Представители городского совета отметили, что по данным журналистов Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил.

Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым.

"По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек. Эта цифра может быть в несколько раз больше", - добавили в горсовете.

Напомним, мы сообщали, что в оккупированном Мариуполе местные больницы переполнены больными, а новых людей отказываются госпитализировать.

Мы также писали, что медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

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