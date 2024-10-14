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В Мариуполе зафиксировали большую переброску оккупантов на фронт: что известно (видео)

Мариуполь, Понедельник 14 октября 2024 09:37
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В Мариуполе зафиксировали большую переброску оккупантов на фронт: что известно (видео) Фото: в Мариуполе зафиксировали большую переброску оккупантов на фронт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Большая переброска живой силы произошло через Мариуполь 13 октября. Грузовики двигались двумя колоннами на Времевское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Снова более 20 грузовиков организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольск - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление", - рассказал он.

Как отметил Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.

Ситуация на фронте

За 13 октября на линии фронта состоялось 161 боевое столкновение. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции около Селидово на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка, а также около Великой Новоселки.

В свою очередь по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украине удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов, поэтому ситуация улучшается.

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