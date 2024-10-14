В Мариуполе зафиксировали большую переброску оккупантов на фронт: что известно (видео)

Большая переброска живой силы произошло через Мариуполь 13 октября. Грузовики двигались двумя колоннами на Времевское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.

"Снова более 20 грузовиков организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольск - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление", - рассказал он.

Ситуация на фронте

За 13 октября на линии фронта состоялось 161 боевое столкновение. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции около Селидово на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка, а также около Великой Новоселки.

В свою очередь по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украине удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов, поэтому ситуация улучшается.

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