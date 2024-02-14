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В Мариуполе ночью работала ПВО оккупантов: что известно

Мариуполь, Среда 14 февраля 2024 08:37
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В Мариуполе ночью работала ПВО оккупантов: что известно Фото: в Мариуполе в ночь на 14 февраля работала ПВО оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на среду, 14 февраля, в Мариуполе снова было "громко". У оккупантов работала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе в промежуток времени с 00:00 до 01:00 в полях к северо-востоку (Левобережный район) неоднократно срабатывала вражеская система ПВО. Предхлопки для Ростова продолжаются", - констатировал он.

Взрывы в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Например, 13 февраля фиксировали "прилет" по расположению оккупантов в Мариуполе, причем детонацию, вызванную "хлопками", слышали даже в Мангуше, в 20 км от города. Позже стало известно, что был поврежден российский зенитный ракетный комплекс "Бук". "Прилет" пришелся между селом Украинка и поселком Малиновка в Мариупольском районе. После атаки детонация длилась около получаса. Также россияне подняли в воздух самолеты.

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