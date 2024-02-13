Поврежден ЗРК и не только: стали известны детали "прилета" под Мариуполем

Под Мариуполем был "прилет" по месту базирования оккупантов. В его результате поврежден российский зенитный ракетный комплекс "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

Андрющенко рассказал, что "прилет" зафиксировали между селом Украинка и поселком Малиновка в Мариупольском районе. После атаки детонация длилась около получаса. Также россияне подняли в воздух самолеты.

Фото: последствия "прилета" под Мариуполем (t.me/andriyshTime)

"В Мариуполь из направления Никольского завезли поврежденную систему "Бук", что подтверждает информацию о поражении системы ПВО в указанном квадрате", - добавил он.

После взрыва в Мариуполь заехали до полдесятка грузовиков. Но скорые в больницы города раненых не доставляли, что, по мнению советника мэра, может указывать на тяжелую степень ранений или на ликвидацию российских солдат.

Взрывы под Мариуполем

Напомним, сегодня, 13 февраля, жители временно оккупированного Мариуполя слышали ряд взрывов.

Андрющенко писал, что был "прилет" по расположению российских оккупантов. В городе начали суетиться "скорые".