В Мариуполе россияне не убирают найденные у домов снаряды

Так, местные сняли видео с найденным гранатометным выстрелом со сводным взрывателем во дворе дома по проспекту Нахимова, 178. А в парке "Радуга" снаряд обнаружили прямо на газоне.

"Для российских оккупантов безопасность людей ничего не стоит. Так что взрывоопасные предметы до сих пор никто планово не убирает. А мариупольцы подвергаются опасности", - отметили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь оккупирован с мая 2022 года – город сразу стал одной из главных целей захватчиков. За город шли жестокие бои, закончившиеся захватом "Азовстали".

Сейчас РФ активно использует город в качестве военной базы, не решая гуманитарные потребности горожан.

В последнее время в Мариуполе все чаще слышны взрывы. Так, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта раздались взрывы. А 26 мая сообщалось о "прилете" в районе "Азовстали".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.