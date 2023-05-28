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В Мариуполе россияне не убирают найденные у домов снаряды

Фото: россияне не убирают неразорванные снаряды с улиц Мариуполя (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители находят неразорванные снаряды в парках и дома. "Власть" же не убирает взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Так, местные сняли видео с найденным гранатометным выстрелом со сводным взрывателем во дворе дома по проспекту Нахимова, 178. А в парке "Радуга" снаряд обнаружили прямо на газоне.

"Для российских оккупантов безопасность людей ничего не стоит. Так что взрывоопасные предметы до сих пор никто планово не убирает. А мариупольцы подвергаются опасности", - отметили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь оккупирован с мая 2022 года – город сразу стал одной из главных целей захватчиков. За город шли жестокие бои, закончившиеся захватом "Азовстали".

Сейчас РФ активно использует город в качестве военной базы, не решая гуманитарные потребности горожан.

В последнее время в Мариуполе все чаще слышны взрывы. Так, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта раздались взрывы. А 26 мая сообщалось о "прилете" в районе "Азовстали".

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Мариуполь