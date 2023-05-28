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В Маріуполі росіяни не прибирають знайдені біля будинків снаряди

Фото: росіяни не прибирають нерозірвані снаряди з вулиць Маріуполя (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці знаходять нерозірвані снаряди в парках та біля будинків. "Влада" ж не прибирає вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Так, місцеві зняли відео зі знайденим гранатометним пострілом зі зведеним підривником у дворі будинку по проспекту Нахімова, 178. А в парку "Веселка" снаряд знайшли прямо на газоні.

"Для російських окупантів безпека людей нічого не варті. Тож вибухонебезпечні предмети досі ніхто планово не прибирає. А маріупольці піддаються небезпеці", - зазначили у міськраді.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь окуповано з травня 2022 року - місто одразу стало однією з головних цілей загарбників. За місто йшли жорстокі бої, які закінчились захопленням "Азовсталі".

Зараз РФ активно використовує місто як військову базу, не вирішуючи гуманітарні потреби містян.

Останнім часом в Маріуполі все частіше чутно вибухи. Так, 19 травня у районі Маріупольського аеропорту пролунали вибухи. А 26 травня повідомлялось про "прильот" в районі "Азовсталі".

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Маріуполь