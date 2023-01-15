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Скрывают преступление. Россияне продолжают сносить драмтеатр в Мариуполе (видео)

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Мариуполь, Воскресенье 15 января 2023 16:58
Скрывают преступление. Россияне продолжают сносить драмтеатр в Мариуполе (видео) Иллюстративное фото: россияне продолжают сносить драмтеатр в Мариуполе (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают сносить здание драматического театра в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Донецк".

Отметим, что до оккупации Мариуполя помещение драмтеатра было убежищем, в котором люди спасались от обстрелов. Там скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев.

Однако в мае российские захватчики сбросили бомбу на драмтеатр. Журналисты Associated Press провели собственное расследование и отметили, что жертвами в результате бомбардировки драмтеатра стали около 600 человек.

Между тем, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что россияне каждый день сносят многоэтажные дома в захваченном городе.

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