Під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів, - Верещук

Біля Маріуполя бойовики "ДНР" 22 березня захопили колону автобусів, які погодженим гуманітарним коридором мали евакуювати людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, інцидент стався біля селища Мангуш Маріупольського району.
Зазначається, що бойовики "ДНР" захопили автобуси та працівників ДСНС. Також Верещук запевняє, що українська сторона намагається всіма силами їх витягнути.
"Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, пустять, а може й ні", - сказала Верещук.
Раніше ми повідомляли, що російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в Мелітополі.
Також ми писали, що окупанти захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області.
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