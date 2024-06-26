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В Мариуполь прибыл новый танкер РФ: в мэрии назвали важный нюанс

Мариуполь, Среда 26 июня 2024 08:48
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В Мариуполь прибыл новый танкер РФ: в мэрии назвали важный нюанс Фото: порт Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе заметили новый российский танкер. Он уже четвертый, вошедший в местный порт за последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера (25 июня, - ред.) в 20:00 танкер вошел в акваторию порта и стал на шварт. Ситуация аналогична с прошлым случаем, без тотального движения вокруг", - написал он.

Главная особенность

На этот раз, по словам Андрющенко, удалось внимательно рассмотреть и проанализировать состояние емкостей прямо напротив шварта танкера.

"Здесь находятся большие танки, которые были повреждены во время боев за Мариуполь. Однако сейчас они в состоянии после ремонта и заново окрашены", - констатирует советник мэра.

С учетом места швартовки и непосредственной близости, Андрющенко считает, что топливо хранят именно здесь.

Заход танкеров в Мариуполь

В Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер оккупантов. Активность такого типа кароблей зафиксирована впервые именно в июне.

Ранее Андрющенко отмечал, что такая активность танкерных судов может связана с пуском ракет типа "Калибр" с акватории Азовского моря.

Добавим, что на 26 июня в Азовском море фиксируется пребывание двух российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр", и с соответствующим вооружением. В Черное море страна-агрессор также вывела судно, но без ракет.

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