У Маріуполі завершили розбирати завали Драмтеатру: тіла загиблих поховали у братській могилі

Розбір завалів Драматичного театру у Маріуполі завершено. За вказівкою окупантів, тіла загиблих скинули у братську могилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Сьогодні окупанти завершили розбирати завали і вивозити тіла загиблих з Драматичного театру у Маріуполі.
"Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший війьсковий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", - написав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, в середині березня у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.
Також відомо, супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального кладовища. Братська могила з’явилася ще на початку березня.