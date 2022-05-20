У Маріуполі завершили розбирати завали Драмтеатру: тіла загиблих поховали у братській могилі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

Сьогодні окупанти завершили розбирати завали і вивозити тіла загиблих з Драматичного театру у Маріуполі.

"Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший війьсковий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", - написав Петро Андрющенко.