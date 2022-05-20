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У Маріуполі завершили розбирати завали Драмтеатру: тіла загиблих поховали у братській могилі

Фото: Драмтеатр у Маріуполі (youtube)
Автор: Євгеній Прокопенко

Розбір завалів Драматичного театру у Маріуполі завершено. За вказівкою окупантів, тіла загиблих скинули у братську могилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Сьогодні окупанти завершили розбирати завали і вивозити тіла загиблих з Драматичного театру у Маріуполі.

"Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший війьсковий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", - написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, в середині березня у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.

Також відомо, супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального кладовища. Братська могила з’явилася ще на початку березня.

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Маріуполь