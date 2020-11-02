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У Маріуполі затримали учасницю "референдуму ДНР"

Автор: РБК-Україна

В Маріуполі оперативники Донецького прикордонного загону викрили жінку, яка брала участь у так званому "референдум про державну самостійність Донецької народної республіки". Вона виконувала функції "члена виборчої комісії" на одному з виборчих дільниць".

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідства, у 2014 році під час "референдуму" жінка здійснювала облік осіб, які брали участь у псевдоголосуванні, видавала бюлетені, а також стежила за процесом "волевиявлення".

Жінці оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, у Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці за "допомогу сепаратистам".

Крім того, в Боснії і Герцеговині затримали чоловіка за підозрою в участі у збройному конфлікті на Донбасі.

Додамо, що заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, що Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.

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