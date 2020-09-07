Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн, - Мамедов

Фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)

В рамках збройної агресії Російська Федерація використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн. На сьогодні Україна веде слідство стосовно більше 100 таких іноземців.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Географія країн походження найманців дуже різноманітна і становить понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їх кількість поки з Іспанії та Сербії - по 27 осіб, Молдови - 26, Франції - 20", - зазначив Мамедов.

За його словами, з 2014 року іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів. В інтересах слідства їхні імена не можуть бути розголошені.

У той же час Мамедов зазначає, що про деяких найманців пишуть ЗМІ. Зокрема, про французьку ультраправу організацію "Континентальна єдність", яка вербує найманців для незаконних збройних формувань Російської Федерації.

"Нам відомо, що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької і Луганської областей України", - додав Мамедов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка вивела з окупованого Донбасу колишнього бойовика, який розповів про участь кадрових російських військових у бойових діях.

Також раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі.