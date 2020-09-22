ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці

Прага, Вівторок 22 вересня 2020 13:55
У Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці
Фото: бойовик на Донбасі (news.online)
Автор: РБК-Україна

Суд у Празі (Чехія) засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" Олексія Фадєєва до 4,5 років в'язниці за "допомогу сепаратистам". Прокуратура не змогла довести його причетність до тероризму.

Про це пише місцеве видання novinky.cz.

Повідомляється, що суд визнав його винним у допомозі проросійським сепаратистам, хоча спочатку звинувачення будувалося на терористичному акті. За звинуваченням у тероризмі громадянину Білорусі загрожувало до 20 років. Сам Фадєєв провину заперечував і заявив, що знаходився в окремих районах Донецької області, щоб "допомагати людям проти фашистів".

Крім того, вирок передбачає депортацію з Чехії на чотири роки.

"Не вдалося довести, що підсудний був людиною, яка брала участь в активних бойових діях, і що він стріляв у військовослужбовців української армії", - заявив суддя.

На думку суду, Фадєєв займав тільки допоміжні посади. З 2014 по 2016 рік він кілька разів їздив на Донбас. На суді він заявив, що на це його спонукали відеозаписи "звірств з боку нацистських угруповань щодо українських міліціонерів". Фадєєв зізнався, що був задіяний в охороні та патрулюванні, але стріляв тільки під час навчань.

Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, що Російська Федерація використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДНРЧехиябойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся