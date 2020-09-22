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У Боснії затримали чоловіка за підозрою в участі у війні на Донбасі

Баня-Лука, Вівторок 22 вересня 2020 15:31
У Боснії затримали чоловіка за підозрою в участі у війні на Донбасі
Фото: поліція Боснії (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

В Боснії і Герцеговині затримали жителя Баня-Луки за підозрою в участі у збройному конфлікті на Донбасі. Його підозрюють в участі в іноземних воєнізованих формуваннях.

Про це повідомляє ATV.

Чоловік був затриманий у понеділок, 21 вересня, в аеропорту Сараєво співробітниками прикордонної поліції. Пізніше його передали судової поліції Республіки Сербської.

Зараз він перебуває під арештом на вимогу прокуратури Боснії і Герцеговини.

Ім'я затриманого не розголошується.

За даними порталу Klix.ba, спочатку по прибутті чоловіки в Сараєво ним зацікавилися співробітники МВС Республіки Сербської. Чоловіка оголосили в розшук через несплату штрафу за порушення дорожнього руху. Штраф він не заплатив, бо перебував в Україні.

Нагадаємо, у Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці "за допомогу сепаратистам".

Крім того, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, що Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.

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