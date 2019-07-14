ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Маріуполі в результаті стрілянини загинула людина

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 15:07
У Маріуполі в результаті стрілянини загинула людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали зловмисника

У Маріуполі у суботу, 13 липня, в результаті суперечки між двома водіями застрелили людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції в Facebook.

За попередніми даними поліції, вчора на вулиці Правобережна у Маріуполі виникла суперечка між двома водіями, під час якої один з чоловіків дістав пістолет та вистрілив. Після інциденту чоловік втік з місця злочину. Постраждалий помер в лікарні від несумісного з життям поранення.

У Маріуполі в результаті стрілянини загинула людина

 

Зазначається, що правоохоронці виявили автомобіль ймовірного зловмисника та затримали самого водія. Затриманий розповів, що викинув пістолет тікаючи з місця злочину.

Нагадаємо, 10 липня у центрі міста Суми сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. Серед постраждалих - 15 річна дівчина. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство та відкрила кримінальне провадження.

РБК-Україна писало, що в центрі Києва 5 липня сталась стрілянина на Бессарабській площі. За даними правоохоронців, в одному з супермаркетів була черга, коли в приміщення зайшов чоловік. Хлопець почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю і зробив кілька пострілів угору зі стартового пістолета, після чого зник.

У центрі Києва сталася стрілянина У Донецькій області поліція вилучила арсенал зброї
Новини України МаріупольДонецкая областьСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся