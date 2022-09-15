У Маріуполі лунають вибухи на заводах. У місті спостерігають незвичну активність росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Потужні вибухи на обох заводах - розмінування. Сподіваємось - без втрат цивільного населення", - написав він.

В той самий час, за його словами, спостерігається незвичайна військова активність в Маріупольському районі.

"В районі хутора Бабах-Тарама біля с. Урзуф цілий день фіксували роботу ворожої артилерії в бік умовної лінії фронту по Запоріжської області. Посилення роботи авіації ворога - літаки з напряму Єйськ (Приморсько-Ахтарськ) понад морем, набираючи висоту біля Мангуша/Нікольського та роблячи постріли, - розповів Андрющенко. - Раніш літаки намагались підійти значно ближче, до Розовки/Кінських роздорів. Тепер судячи за все опасаються. І це - добре".