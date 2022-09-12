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У Маріуполі помітили колону російських БТР, яка прямувала на Запоріжжя (відео)

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Маріуполь, Понеділок 12 вересня 2022 13:29
У Маріуполі помітили колону російських БТР, яка прямувала на Запоріжжя (відео) Фото: у Маріуполі помітили колону російських БТР 12 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 12 вересня, в захопленому Маріуполі знову помітили рух російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Близько 7 години ранку в районі плавбасейну "Нептун" зафіксовано рух ворожої колони БТР, яка прямує у напрямку Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

За даними Маріупольської міської ради, окупанти активізуються.

Як повідомлялося, рух російської техніки в Маріуполі фіксують фактичний кожен день. Так, днем раніше, 11 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перекидання російської техніки в напрямку пгт Нікольське.

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