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Червоний Хрест вимагає гуманітарного доступу до Маріуполя для евакуації людей

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Маріуполь, Неділя 24 квітня 2022 12:15
Червоний Хрест вимагає гуманітарного доступу до Маріуполя для евакуації людей Фото: Червоний Хрест хоче евакуювати людей із Маріуполя (facebook com mvs gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає надати доступ до Маріуполя для безпечної евакуації цивільних та поранених військових. У тому числі із території заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт гуманітарної організації.

"Кожен день, кожна година, що проходять, мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що команди співробітників Червоного Хреста вже розгорнуті на місцях і готові провести евакуацію, як тільки буде укладено угоду та надано гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував Росії провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя.

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