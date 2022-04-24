Червоний Хрест вимагає гуманітарного доступу до Маріуполя для евакуації людей

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає надати доступ до Маріуполя для безпечної евакуації цивільних та поранених військових. У тому числі із території заводу "Азовсталь".

"Кожен день, кожна година, що проходять, мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що команди співробітників Червоного Хреста вже розгорнуті на місцях і готові провести евакуацію, як тільки буде укладено угоду та надано гарантії безпеки.