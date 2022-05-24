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У Маріуполі попередили про провокації в Авдіївці: росіяни можуть обстріляти житлові квартали

Фото: росіяни можуть вдатися до провокаційних обстрілів Авдіївки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть вдатися до провокативного обстрілу житлових кварталів Авдіївки. Жителів закликають утриматися сьогодні від виходу на вулицю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Російські пропагандисти другий день поспіль посилено поширюють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення Росії. Такий сценарій зазвичай передує запланованим обстрілам Росії по житловим кварталам. Тому сьогодні варто утриматись від виходу на вулицю і триматись щонайближче до укриттів", - написав він.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдавали авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

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АвдіївкаВійна Росії проти України