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В Мариуполе предупредили о провокациях в Авдеевке: россияне могут обстрелять жилые кварталы

Фото: россияне могут прибегнуть к провокационным обстрелам Авдеевки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска могут прибегнуть к провокационному обстрелу жилых кварталов Авдеевки. Жителей призывают воздержаться от выхода на улицу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Российские пропагандисты второй день подряд усиленно распространяют информацию о том, что украинская армия готовит обстрел Авдеевки якобы для обвинения России. Такой сценарий обычно предшествует запланированным обстрелам России по жилым кварталам. Поэтому сегодня стоит воздержаться от выхода на улицу и держаться ближе всего до укрытий", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты наносили авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

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АвдеевкаВойна России против Украины