ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі попередили про провокації в Авдіївці: росіяни можуть обстріляти житлові квартали

Новость на русском →
Авдіївка, Вівторок 24 травня 2022 11:09
У Маріуполі попередили про провокації в Авдіївці: росіяни можуть обстріляти житлові квартали Фото: росіяни можуть вдатися до провокаційних обстрілів Авдіївки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська можуть вдатися до провокативного обстрілу житлових кварталів Авдіївки. Жителів закликають утриматися сьогодні від виходу на вулицю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Російські пропагандисти другий день поспіль посилено поширюють інформацію про те, що українська армія готує обстріл Авдіївки начебто для звинувачення Росії. Такий сценарій зазвичай передує запланованим обстрілам Росії по житловим кварталам. Тому сьогодні варто утриматись від виходу на вулицю і триматись щонайближче до укриттів", - написав він.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдавали авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Війна Росії проти України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України