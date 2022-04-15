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Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір": жителів змушують працювати за їжу

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Маріуполь, П'ятниця 15 квітня 2022 18:49
Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір": жителів змушують працювати за їжу Фото: окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за їжу (t.me/mariupolrada)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти перетворюють Маріуполь на великий "трудовий табір". Жителі міста можуть отримати їжу тільки того, як відпрацюють на розборі завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", - йдеться в Telegram міськради.

Підкреслюється, що загарбники утримують населення Маріуполя в заручниках. Крім того, окупанти поступово перетворюють місто в один великий "трудовий табір".

Нагадаємо, Маріуполь з початку розв'язаної Росією війни проти України знаходиться в оточенні. Сьогодні стало відомо, що окупанти вперше застосували проти міста далекі бомбардувальники Ту-22М3.

Зазначимо, в результаті обстрілів і бомбардувань в Маріуполі зруйновано 95% будівель. Кількість загиблих жителів точно невідома, але в результаті ворожих атак могли загинути десятки тисяч городян.

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