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З Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей

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Маріуполь, Вівторок 15 березня 2022 21:26
З Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей Евакуація з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже тривалий час не припиняють обстріли Маріуполя. Також вони перешкоджають постачання до міста продуктів і медикаментів. Сьогодні гуманітарними коридорами на приватних автомобілях з міста виїхали понад 20 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Зокрема, станом на 20:40 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхали майже 20 тисяч людей. Багато машин вже прибули до Запоріжжя.

За словами Тимошенка, цих 20 тисяч людей виїхали на 4 тисяч машин. 570 з них вже прибули до Запоріжжя.

Також інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Зазначається, що усім евакуйованим надають необхідну допомогу.

За словами заступника керівника ОП, загалом гуманітарними коридорами 15 березня вдалось евакуювати з заблокованих міст щонайменше 29 тисяч людей.

Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя вже виїхали 2 тисячі легкових машин.

Також ми писали, що російські окупанти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів.

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