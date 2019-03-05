У Маріуполі при обвалі на меткомбінаті загинула людина

Інцидент стався на території другого корпусу аглофабрики

В Мариуполе Донецкой области на металлургическом комбинате во время проведения работ по демонтажу произошел обвал, в результате чего погиб один из сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Сообщается, что инцидент произошел накануне на территории второго корпуса аглофабрики.

"Во время при проведении работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из работников. Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью носилок перенесли тело погибшего из помещения на улицу и передали работникам Национальной полиции", - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время причина и обстоятельства смертельного инцидента устанавливаются.

Напомним, в Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича произошел обвал железобетонной плиты, в результате чего погиб один рабочий, другой получил ранения.

В оккупированной Макеевке обрушилась крыша рынка. Сообщается, что обрушился целый торговый ряд, очевидцы происшествия сообщают о пострадавших.