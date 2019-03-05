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У Маріуполі при обвалі на меткомбінаті загинула людина

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 13:20
У Маріуполі при обвалі на меткомбінаті загинула людина
Ілюстративне фото (twitter.com/Delo_ua)

Інцидент стався на території другого корпусу аглофабрики

У Маріуполі Донецької області на металургійному комбінаті під час проведення робіт по демонтажу стався обвал, в результаті чого загинув один із співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в області.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні на території другого корпусу аглофабрики.

"Під час проведення робіт по демонтажу стався обвал металевого скрубера, в результаті чого загинув один з працівників. Бійці 3-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою носилок перенесли тіло загиблого з приміщення на вулицю та передали працівникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні ДСНС.

В даний час причина та обставини смертельного інциденту встановлюються.

Нагадаємо, в Маріуполі на металургійному комбінаті імені Ілліча стався обвал залізобетонної плити, в результаті чого загинув один робочий, інший отримав поранення.

В окупованій Макіївці обвалився дах ринку. Повідомляється, що обрушився цілий торговий ряд, очевидці події повідомляють про потерпілих.

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