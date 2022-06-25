Окупанти вигадали зухвалий фейк, щоб повернути в Маріуполь людей з евакуації

Окупанти поширюють "секретну" інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню. Це не більше ніж фейк, призваний тих, хто виїхав з міста, повернутись назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Підконтрольними росіянам паблікам сьогодні поширено “секретну” інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню. Інформація розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації. Ця інформація є свідомим фейком", - пише він.

За його словами, проаналізувавши перелік будівель можна впевнено заявити, що найменш 30% з цього переліку взагалі не мають пошкоджень.

"Мета поширення такої дезінформації єдина - через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому. В Маріуполь, де у окупантів катастрофічна нестача працездатного населення. То ж - не вірте. Не переймайтесь і не піддавайтесь паніці", - резюмував Андрющенко.