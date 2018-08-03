У Маріуполі почала працювати туристична поліція

Поліція патрулюватиме курортні зони на конях, байках та велосипедах

У Донецькій області в Маріуполі та Мангушському районі в п'ятницю, 3 серпня, почала працювати туристична поліція. Прибережні райони патрулюватимуть на байках, велосипедах та конях, передає прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що для патрулювання курортних зон Маріуполя та Мангушського району буде виділено близько 15 додаткових патрулів. Патрулювання на велосипедах, байках і конях пришвидшить реагування поліції на ділянках, де не може проїхати автомобіль.

"Запуск туристичної поліції відбувся в рамках підготовки до проведення музичного фестивалю MRPL CITY 2018", - зазначили у Нацполіції.

За словами начальника облуправління Нацполіції в Донецькій області Миколи Семенишина, поліція збільшила щільність патрульних нарядів у зв'язку зі збільшенням потоку туристів. Також було розгорнуто роботу трьох поліцейських станцій, де патрулювання курортних зон буде забезпечуватись безперервно.

"З початку туристичного сезону відносно відпочиваючих скоєно лише два злочини, які були пов’язані з викраденням майна та розкриті протягом кількох годин", - сказав Семенишин.

Для роботи у туристичному підрозділі близько 20 поліцейських додатково пройшли навчання. Також у підрозділі буде четверо коней, шість велосипедів та чотири мотоцикли.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року в Одесі запустили туристичну поліцію, яка працюватиме до закінчення туристичного сезону - 30 вересня. Перша станція туристичної поліції запрацювала на території курортного комплексу "Аркадія".