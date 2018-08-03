В Мариуполе начала работать туристическая полиция

Полиция будет патрулировать курортные зоны на лошадях, байках и велосипедах

В Донецкой области в Мариуполе и Мангушськом районе в пятницу, 3 августа, начала работать туристическая полиция. Прибрежные районы будут патрулировать на байках, велосипедах и лошадях, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что для патрулирования курортных зон Мариуполя и Мангушского района будет выделено около 15 дополнительных патрулей. Патрулирование на велосипедах, байках и лошадях ускорит реагирование полиции на участках, где не может проехать автомобиль.

"Запуск туристической полиции состоялся в рамках подготовки к проведению музыкального фестиваля MRPL CITY 2018", - отметили в Нацполиции.

По словам начальника облуправления Нацполиции в Донецкой области Николая Семенишина, полиция увеличила плотность патрульных нарядов в связи с увеличением потока туристов. Также была развернута работа трех полицейских станций, где патрулирование курортных зон будет обеспечиваться непрерывно.

"С начала туристического сезона в отношении отдыхающих совершено только два преступления, которые были связаны с похищением имущества и раскрыты в течение нескольких часов", - сказал Семенишин.

Для работы в туристическом подразделении около 20 полицейских дополнительно прошли обучение. Также в подразделении будет четверо лошадей, шесть автомобилей и четыре мотоцикла.

Напомним, 30 мая 2018 года в Одессе запустили туристическую полицию, которая будет работать до окончания туристического сезона - 30 сентября. Первая станция туристической полиции заработала на территории курортного комплекса "Аркадия".