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У супермаркеті Харкова підліток влаштував стрілянину, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 16:46
У супермаркеті Харкова підліток влаштував стрілянину, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час сварки 14-річний хлопець вистрілив у бік відвідувачів супермаркету

В одному із супермаркетів Харкова 14-річний хлопець вистрілив з пневматичного пістолета у бік відвідувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що інцидент стався 6 листопада о 18:35 в Основ'янському районі Харкова. В результаті інциденту 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Правоохоронці вилучили пістолет та направили на експертне дослідження. Вирішується питання про повідомлення про підозру підлітку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В даний час встановлюються обставини події.

Нагадаємо, увечері 6 листопада киянин влаштував стрілянину в під'їзді багатоповерхового будинку по сусідах, в результаті чого поранення отримала одна людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві 6 листопада на Житомирській трасі кинули вибухівку на дах автомобіля, в якому перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. В результаті вибуху загинув водій автомобіля.

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