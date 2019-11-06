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У Києві чоловік відкрив стрілянину по сусідах, є поранений

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 23:07
У Києві чоловік відкрив стрілянину по сусідах, є поранений
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілянина стала результатом сварки сусідів з неплатником за "комуналку"

У Києві в житловому будинку на вулиці Чаадаєва (Святошинський район) сталася стрілянина, є поранений. Про це Facebook повідомила мешканка будинку, де сталася НП, Світлана Панюшкіна.

За її словами, стрілянина стала результатом сварки, в якій брали участь й інші сусіди.

За її словами, нападник багато років не платив за комунальні послуги, в результаті чого йому відключили опалення, і крав в інших електроенергію. Мешканці зібралися для того, щоб прояснити ситуацію, проте чоловік у відповідь на зауваження почав стріляти. В результаті поранення отримав один з мешканців.

У прес-службі київської поліції підтвердили факт стрілянини, в результаті якої 40-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги. Він госпіталізований.

"Поліцейські встановили, що між двома сусідами, які мешкають в одному під'їзді будинку виник конфлікт. В результаті інциденту один чоловік вистрелив іншому двічі в ногу. Постраждалий з вогнепальним пораненням доставлений у медичний заклад. Чоловіка, який скоїв постріли затримали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 листопада в Харкові на вулиці Валентиновская сталася стрілянина, один чоловік отримав кульове поранення в живіт і доставлений в лікарню. Підозрюваний у стрілянині втік в Російську Федерацію.

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