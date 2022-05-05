У Маріуполі змінюють дороговкази, підписуючи російською

У Маріуполі дорожні знаки підписують російською мовою. Українські дороговкази знімають, а на їх місце встановлюють інші - підписані російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь - був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували", - написав Андрющенко.