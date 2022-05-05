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У Маріуполі змінюють дороговкази, підписуючи російською

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Україна, Четвер 05 травня 2022 18:22
У Маріуполі змінюють дороговкази, підписуючи російською Фото: Маріуполь (pravda.geraschenko)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Маріуполі дорожні знаки підписують російською мовою. Українські дороговкази знімають, а на їх місце встановлюють інші - підписані російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь - був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували", - написав Андрющенко.У Маріуполі змінюють дороговкази, підписуючи російською

Нагадаємо, радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що на "Азовсталі" склалася критична ситуація. І президент України Володимир Зеленський прикладає максимальну кількість зусиль, щоб розв'язати проблему дипломатичним шляхом.

У Маріуполі російські військові штурмують завод" Азовсталь", в підземних спорудах якого залишаються українські захисники і цивільні люди, які очікують евакуювали.

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