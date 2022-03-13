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Арестович про можливість наступу на Київ: можна не хвилюватися, всі сили розбиті

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Неділя 13 березня 2022 19:51
Арестович про можливість наступу на Київ: можна не хвилюватися, всі сили розбиті Фото: Олексій Арестович (24tv ua)
Автор: Анна Шиканова

Радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що загрози для Києва зараз немає і найближчим часом не проглядається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Арестовича в ефірі телемарафону UA.

"Про Київ можна не хвилювати взагалі. Всі сили, які прямували на Київ, були розбиті. Вони стали в оборону. Зараз ходять пішки по селах, тому що рухатися не можуть, тому що палива немає", - повідомив Арестович про ситуацію в столиці.

Він підкреслив, що зараз загрози для Києва немає.

"Загрози безпосередньо Києву немає і найближчим часом не проглядається. Так само Харків, Суми, Чернігів", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Арестович назвав напрямок, який визначив для себе противник.

А також ми повідомляли про те, що Зеленський змінив голову управління СБУ у Львівській області.

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