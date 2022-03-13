Арестович про можливість наступу на Київ: можна не хвилюватися, всі сили розбиті
Радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що загрози для Києва зараз немає і найближчим часом не проглядається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Арестовича в ефірі телемарафону UA.
"Про Київ можна не хвилювати взагалі. Всі сили, які прямували на Київ, були розбиті. Вони стали в оборону. Зараз ходять пішки по селах, тому що рухатися не можуть, тому що палива немає", - повідомив Арестович про ситуацію в столиці.
Він підкреслив, що зараз загрози для Києва немає.
"Загрози безпосередньо Києву немає і найближчим часом не проглядається. Так само Харків, Суми, Чернігів", - додав радник голови ОП.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Арестович назвав напрямок, який визначив для себе противник.
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