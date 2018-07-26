"Маріуполь" стартував у кваліфікації Ліги Європи з нічиєї
Приазовська команда не змогла обіграти шведський "Юргорден"
"Маріуполь" зіграв внічию зі шведським "Юргорденом" в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Матч завершився з рахунком 1:1.
Рахунок відкрили приазовці, коли на 37 хвилині відзначився захисник Сергій Яворський. Шведській команді вдалося відігратися лише на 94 хвилині матчу завдяки голу Аліу Баджи.
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Гра у відповідь між українською та шведською командами пройде в Одесі в четвер, 2 серпня. Якщо "Маріуполь" здолає другий раунд відбору Ліги Європи, то його суперником по наступному колу кваліфікації стане переможець матчів між французьким "Бордо" та латвійським "Вентспілсом".
"Маріуполь" уже провів один офіційний матч у цьому сезоні та у 1 турі української Прем'єр-ліги, де поступився у гостях луганській "Зорі" - 1:2.