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Маріуполь - це щит. Він тримає на собі величезну кількість військ, - Міноборони

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Маріуполь, Субота 16 квітня 2022 11:43
Маріуполь - це щит. Він тримає на собі величезну кількість військ, - Міноборони Фото: Маріуполь тримає величезну кількість військ ворога і не дає йому просунутися (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На сьогодні Маріуполь являється щитом величезної частини України. Адже місто тримає на собі величезну кількість ворожих військ і не дає їм просуватися в інші регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр під час телемарафону.

"Будь-яка інформація про те допомагаємо чи не допомагаємо, що можна зробити - все це буде аналізуватися ворогом. Навіть якщо дати просту якусь інформацію, вона все одно буде використана. Тому наразі можна сказати тільки одне - ЗСУ, Україна, роблять все можливе і навіть не можливе, щоб міцно тримати цю оборону. Друге, що можна точно сказати - Маріуполь тримає на собі величезну кількість військ, які не можуть просуватися в інші регіони і, по суті, сьогодні Маріуполь - це щит величезної частини України. Те що так героїчно тримаються там ЗСУ, це говорить само за себе", - розповіла Маляр.

Нагадаємо, Росія продовжує бомбардувати Маріуполь. Нещодавно для цього країна-окупант вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Також стало відомо, що в Маріуполі окупанти залучають додаткові підрозділи, щоб штурмувати місто.

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