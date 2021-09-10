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"Маріонеткова держава". Експерт розповів, чого Путін домагається від Лукашенка

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П'ятниця 10 вересня 2021 17:39
"Маріонеткова держава". Експерт розповів, чого Путін домагається від Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч

Створенням Союзної держави російський президент Володимир Путін домагається перетворення Білорусі на маріонеткову державу. Після економічної інтеграції країн може послідувати інтеграція політична.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі".

У матеріалі йдеться про те, що погоджені Росією і Білоруссю 28 "союзних програм" інтеграції в цілому прописані в дуже загальних словах. Тому говорити про те, що Олександр Лукашенко здав білоруський суверенітет - неправильно. Інша справа, що Москва фактично не приховує своїх подальших планів щодо політичної інтеграції.

"Мова йде про плавне підпорядкування Білорусі, якщо не про повну інкорпорацію, то про перетворення на абсолютно маріонеткову державу", - зазначив у бесіді з РБК-Україна керівник аналітичних проектів інформаційної компанії "Белапан" Олександр Класковський.

На його думку, в найближчі кілька років Лукашенко постарається і далі маневрувати у звичній манері - економічні поступки вже зараз в обмін на підписання якихось паперів.

Нагадаємо, очікується, що в Союзній державі Росія і Білорусь об'єднають свої газові ринки.

Крім того, сторони створять єдиний оборонний простір.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Російська Федерація Білорусь
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Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі