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"Це буде прорив": Лукашенко хоче у жовтні схвалити програми Союзної держави

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Москва, Четвер 09 вересня 2021 18:56
"Це буде прорив": Лукашенко хоче у жовтні схвалити програми Союзної держави Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко планує сьогодні обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним програми для створення Союзної держави. Лукашенко розраховує на їх остаточне затвердження вже у жовтні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Лукашенка перед початком переговорів з Путіним.

Глава білоруського режиму розраховує, що програми Союзної держави будуть остаточно схвалені на засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

"Обговоримо 28 програм... Щоб дати можливість урядам завтра ще раз на експертному та урядовому рівні розглянути їх. Якшо вони погоджують, то, як ми домовлялися з вами, як ми визначимо час, можливо в кінці жовтня, ухвалимо остаточно ці програми - це буде прорив", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, перед початком переговорів Путін заявив, що прем'єри Росії та Білорусі завтра мають фіналізувати програми щодо Союзної держави.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Російська Федерація Білорусь
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