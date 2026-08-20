"Самые жесткие в истории". Бессент обещает Ирану новые санкции
Соединенные Штаты введут очень строгие экономические ограничения против Ирана. Подробности будут известны 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента, пишет Reuters.
США готовят новые санкции против Ирана
Бессент сказал, что проведет пресс-конференцию в понедельник, чтобы обсудить детали.
"Это двойной удар. У нас есть блокада (против Ирана - ред.), и у нас будут самые жесткие санкции в истории", - добавил он.
Также он уверен, что это сработает в Иране.
"Мы собираемся свергнуть этот режим", - призвал он.
Обращение к Китаю
Бессент считает, что пора для союзников США и остального мира принять решение.
"Мы уверены, что все хотят, чтобы Ормузский пролив был вновь открыт, а цены на энергоносители снизились", - сказал он.
Министр финансов отметил, что Китай получает 50% энергоносителей из Персидского залива. Поэтому участие в программе давления на Иран оказало бы стране большую услугу.
Согласно данным аналитической компании Kpler за 2025 год, Китай покупает более 80% поставляемой Ираном нефти .
Если бы США начали дальнейшую экономическую войну с Китаем - основным экспортером в США - это было бы риском испытать ответные удары.
К слову, Иран выдерживал жесткие экономические санкции почти 50 лет со времен Исламской революции 1979 года.
Ранее РБК-Украина писало, что США планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.
Также 13 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил: США тотально контролируют Ормузский пролив. Иран отвечает, что только они управляют ключевым водным путём.
Кроме того, Трамп изменил стратегию по Ирану, сделав ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.