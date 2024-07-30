Марченко раскрыл сумму экономии до конца года после реструктуризации госдолга

В настоящее время процесс реструктуризации еще не финализирован. Но у Украины уже есть принципиальная договоренность о реструктуризации с так называемым клубом кредиторов.

"Нужно получить официальное согласие двух третей кредиторов. И только потом, после юридического оформления сделки, можно утверждать, что реструктуризация завершена", – объясняет министр.

Сергей Марченко утверждает: если бы Украине не удалось достичь соглашения о реструктуризации задолженности, необходимость выплаты по одному из пакетов еврооблигаций возникла бы уже в августе 2024 года.

"Если бы мы не достигли согласия, то в этом году должны были бы выплатить 1,6 млрд долларов. Возможно было бы это сделать? Думаю, невозможно", - заявил Сергей Марченко.

Во-первых, аргументирует министр, у Украины нет сейчас возможности самостоятельно заимствовать на внешних рынках и отдавать долги.

Кроме того, ключевые партнеры Украины – страны G7, которые нас поддерживают, в том числе давая средства в госбюджет, негативно восприняли бы действия украинской стороны, если бы за счет партнерских средств были удовлетворены потребности коммерческих кредиторов.

"Совершив выплаты по этим еврооблигациям, мы полностью сломаем логику наших предыдущих шагов и всех будущих действий. Достигнутое согласие с кредиторами позволяет снять эти вопросы", - констатирует министр финансов.

Он напомнил, что переговоры о реструктуризации были непростыми. Были существенные разногласия в оценке ситуации сторонами.

"Пока мы можем говорить о списании 37% от того долга, который был к началу войны вместе с накопленными процентами за период отсрочки платежей. Мы можем говорить об экономии более 11 млрд долларов на ближайшие три года. К 2033 году у нас будет сэкономлено около 23 млрд долларов", - резюмировал Сергей Марченко.

Напомним, 22 июля Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов.

Международный валютный фонд подтвердил, что соглашение отвечает целям долговой устойчивости в рамках Программы расширенного финансирования Украины (EFF). Соглашение также одобрила Группа кредиторов Украины.

После соглашения, достигнутого Украиной с частными кредиторами о реструктуризации долга, международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C.

Украина предстала перед вызовом договориться с частными кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям до августа во избежание дефолта.