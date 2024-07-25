Дефолта не будет. О чем договорилась Украина с частными кредиторами

Украина договорилась с частными держателями суверенных еврооблигаций на более чем 20 млрд долларов о реструктуризации долга , тем самым значительно снизив давление на расходы государственного бюджета в ближайшие годы.

О чем конкретно договорились стороны в рамках соглашения о реструктуризации – читайте в обзоре журналистки РБК-Украина Катерины Мартынчук.

22 июля Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов.

Международный валютный фонд подтвердил, что соглашение отвечает целям долговой устойчивости в рамках Программы расширенного финансирования Украины (EFF). Соглашение одобрила также Группа кредиторов Украины.

Основные условия реструктуризации долга

Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда долларов к 2033 году. Существующие еврооблигации будут обменены на новые с номинальным понижением стоимости долга на 37%.

Первые выплаты по новым облигациям состоятся в 2029 году, а основная сумма долга, которая должна была быть выплачена к 2029 году, будет распределена на более длительный период. Новые облигации будут иметь разные купонные ставки, начиная от 1,75% до 7,75% в зависимости от года выплаты. Это уменьшит финансовую нагрузку на бюджет Украины и позволит направить высвободившиеся средства на оборону и социальные нужды.

Эти условия отвечают предложениям кредиторов, сформулированным в ходе первого раунда переговоров, но включают также некоторые элементы из первоначального предложения Министерства финансов.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович отмечает: "Договоренность о реструктуризации долга ближе к предложениям кредиторов, чем к первоначальному предложению Минфина. Министерство предлагало списать 25%, а 35% долга сделать условным долгом, то есть он мог быть выплачен только в случае достижения определенных показателей дохода бюджета. В обновленном предложении только 12% текущего долга превращается в условный долг, а 23% суммы долга обменивается на обычные облигации, но без купонных выплат в ближайшие годы".

Важно отметить, что договоренности предусматривают выплату комиссии за согласие на предварительную реструктуризацию в 2022 году и отсроченный платеж за 2021 год.

Предусмотренный условиями процесс реструктуризации не требует проведения собрания и голосования владельцев еврооблигаций. Фактически голосование пройдет через присоединение или неприсоединение держателей еврооблигаций к договоренностям. Стороны могут уложиться до 10 августа, чтобы обнародовать предложение обмена, получить заявки владельцев на обмен и провести замену всех еврооблигаций согласно обнародованным условиям, объясняет Тарас Котович.

Зачем Украине нужна реструктуризация долга

Важно, что МВФ поддерживает процесс реструктуризации. Это обеспечивает стабильность украинского долга, что открывает возможности для дальнейшего финансирования.

"Соответственно, довольным остался Международный валютный фонд, который фактически инициировал эту реструктуризацию. Украина, украинский долг остается с точки зрения МВФ стабилен. Это значит, что МВФ может предоставлять нам финансирование и призывать других международных кредиторов также финансировать Украину", – отмечает руководитель аналитического отдела. инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, реструктуризация позволяет Украине выиграть время на решение важных вопросов, таких как финансирование армии и восстановление страны.

"На ближайшие пять лет этот вопрос не будет остро стоять, но потом все равно придется платить долги. Однако благодаря этим договоренностям у нас есть время на спонсирование армии и восстановление страны", – аргументирует собеседник РБК-Украина.