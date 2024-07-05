Дедлайн – август. Сможет ли Украина не допустить дефолт и удержать экономику

Украина предстала перед вызовом договориться с частными кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям на сумму около 20 миллиардов долларов в течение ближайшего месяца во избежание дефолта.

РБК-Украина разбиралось, насколько реально найти компромисс между сторонами в столь сжатые сроки, и что может быть, если договориться не удастся.

После полномасштабного вторжения России в Украину частные держатели украинского суверенного долга согласились на временную приостановку выплат. Однако отсрочка действует лишь до 1 августа. В случае невыполнения обязательств перед кредиторами Украина вынуждена будет объявить дефолт.

Что такое дефолт и каковы его последствия

Дефолт объявляется тогда, когда страна не может рассчитаться со своими долгами вовремя и в полном объеме. В таком случае проводятся переговоры с кредиторами о том, чтобы списать часть долга, а часть - перенести на более поздний срок. В самом худшем случае страна просто отказывается платить по долгам. Но Украина ни разу такого не делала, напоминает директор по политико-экономическим исследованиям Киевской школы экономики Илона Сологуб.

В случае объявления дефолта страна в течение следующих 5-7 лет не сможет заимствовать на внешних рынках. В этот период получить взаймы можно только в таких организациях как МВФ или Всемирный банк. Возможно, правительства других стран тоже захотят помочь.

Как правило, после дефолта курс национальной валюты начинает падать, потому что снижается приток инвестиций в страну. Некоторые инвесторы, вкладывавшие или собиравшиеся вкладывать в частные компании в этой стране, пытаются вывести дивиденды или отказываются от инвестиций. Одновременно происходит снижение курса национальной валюты и замедление экономического роста.

Дефолт потенциально опасен для национальной валюты и экономического роста (фото: bank.gov.ua)

Обычно страны заимствуют средства для покрытия дефицита бюджета. В случае дефолта государство вынуждено сокращать бюджетный дефицит – либо за счет повышения поступлений, либо уменьшая расходы.

Если экономическая ситуация в стране сложная, то больших поступлений ждать не стоит. Соответственно, страна сокращает расходы, а это означает сокращение социальных или инвестиционных программ государства. Как правило, это капитальные расходы, которые можно сократить относительно незаметно для населения. Но последствия становятся заметными в последующие периоды, поскольку ухудшается инфраструктура в стране.

О перспективах переговоров и рисках дефолта для Украины

На первом этапе переговоров между украинским правительством и представителями Комитета владельцев еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины, достичь совместных договоренностей не удалось.

Неготовность кредиторов списать фактически половину украинского долга, на что рассчитывала украинская сторона, продемонстрировала их сомнения по поводу экономических перспектив Украины в условиях войны, а также способности страны быстро вернуться на финансовые рынки после завершения войны.

"Крупные инвестиционные компании хотят хорошо заработать. Они скупили украинский долг по 40 центов за доллар и сейчас хотят заставить Украину вернуть пусть не 20 миллиардов, но 18 так точно. Мы готовы отдать 40 центов за доллар через два года. Сегодня идет торг. Нечто подобное было в 2015 году, когда Наталья Яресько (министр финансов в 2014-16 годах – Ред.) реструктурировала украинский долг", - озвучивает свое видение ситуации экономический эксперт Олег Пендзин.

По его убеждению, общий язык с кредиторами будет найден. Дефолта не будет – 100%. Но условия, на которых будут реструктурированы облигации, – это отдельный вопрос.

Для Украины важно достичь договоренности, поскольку это повлияет на способность финансировать военные расходы и программы восстановления после войны.

Переговоры продолжаются, и обе стороны настроены оптимистично. По крайней мере, публично об этом заявляют.

"Риски того, что договоренности не будут достигнуты, вряд ли окажут влияние на страну в ближайшее время. Обе стороны желают договориться и завершить весь процесс в ближайшее время. Ведь Минфин рассматривает выход на рынки в последующие несколько лет с новыми заимствованиями", - прогнозирует старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

По его мнению, шансы договориться о реструктуризации в ближайшие недели достаточно высоки.

"В целом настроение инвесторов положительное, а МВФ дал четкие ориентиры, какие результаты должна принести реструктуризация: снижение долга до 65% ВВП и расходов на его обслуживание – до 8% ВВП", – констатирует собеседник РБК-Украина, добавляя, что главное сейчас – согласовать условия не позднее первых дней августа. Полная процедура может завершиться позже.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий не исключает частичный дефолт из-за нехватки времени для завершения бюрократических процедур. Однако это не должно повлиять на ситуацию в стране при условии успешных переговоров с кредиторами.

Без крепкой экономической базы войну не выиграть (фото: Getty Images)

Позитивно настроен по поводу перспектив переговоров о реструктуризации глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его мнению, другого пути для сторон, кроме как договариваться, нет.

"Все понимают, что война продолжается. Украина 60% своего бюджета тратит на сектор безопасности и обороны, и не сможет себе позволить обслуживать эту часть государственного долга. Ведь если взять только еврооблигации, то в ближайшие 4 года (2024-2027) мы должны выплатить около 13,5 млрд долл. процентов и тела кредита, в том числе в 2024 году – 4,5 млрд долл. Первые выплаты должны быть уже в сентябре 2024 года. Таких средств нет в бюджете, как бы не хотелось этого кредиторам. И, конечно, они это тоже понимают", - объясняет ситуацию Гетманцев в своем публичном Телеграм-канале.

Поэтому, убежден политик, в любом случае соглашение о реструктуризации будет достигнуто. Вопрос лишь в том, будет ли это полноценная реструктуризация - со списанием значительной, не менее половины, основной части долга, существенным продлением сроков обращения новых выпусков, и символическими уступками для кредиторов в части обслуживания, о которой стороны договариваются сейчас, или это будет продолжение отсрочки по выплатам, действовавшей последние два года.

"Что касается дефолта - я не исключаю, что стороны из-за нехватки времени могут физически не успеть зафиксировать соглашение вовремя 1 августа, а сделают это, например, 1 сентября. В таком случае это может быть определенным образом отражено рейтинговыми агентствами как технический дефолт. Но, снова таки, принципиально ничего не меняется. Никакого полноценного дефолта не будет, как его не было эти почти 2,5 года полномасштабной войны", - убеждает Гетманцев.

В то же время следует понимать, что долговые перспективы Украины и судьба большей части внешнего долга, в том числе перед официальными кредиторами, будет решаться после войны.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что Украина подготовила инновационное предложение по реструктуризации задолженности по суверенным еврооблигациям перед частными держателями долга, которое поддерживает МВФ и официальные кредиторы.